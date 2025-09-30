La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en Comcast totaliza $145K por year para Senior Engineer. El paquete de compensación in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $200K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Engineer
$145K
$145K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
AÑO 1
15%
AÑO 2
15%
AÑO 3
15%
AÑO 4
40%
AÑO 5
En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:
15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)
15% se adquieren en el 2nd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquieren en el 3rd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquieren en el 4th-AÑO (15.00% anual)
40% se adquieren en el 5th-AÑO (40.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título