  Salarios
  Diseñador de Producto

  Todos los Salarios de Diseñador de Producto

  United Kingdom

Comcast Diseñador de Producto Salarios en United Kingdom

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United Kingdom en Comcast totaliza £68.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£68.3K
Nivel
hidden
Base
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bono
£4.9K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Comcast?

£121K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de £22.8K+ (a veces £228K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquieren en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Diseñador de Producto tại Comcast in United Kingdom có tổng thu nhập hàng năm là £88,905. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Comcast cho vị trí Diseñador de Producto in United Kingdom là £46,539.

Otros Recursos