Comcast Científico de Datos Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Científico de Datos in Philadelphia Area en Comcast oscila desde $127K por year para Data Scientist 2 hasta $126K por year para Data Scientist 3. El paquete de compensación in Philadelphia Area mediano por year totaliza $132K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal Alternativa 1 15 % AÑO 1 15 % AÑO 2 15 % AÑO 3 15 % AÑO 4 40 % AÑO 5 Tipo de Acciones RSU + Options En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años: 15 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 15.00 % anual )

15 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 15.00 % anual )

15 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 15.00 % anual )

15 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 15.00 % anual )

40 % se adquieren en el 5th - AÑO ( 40.00 % anual ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU + Options En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Comcast ?

