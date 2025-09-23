Directorio de Empresas
Comcast
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Redactor Publicitario

  • Todos los Salarios de Redactor Publicitario

Comcast Redactor Publicitario Salarios

La compensación total promedio de Redactor Publicitario in United States en Comcast oscila desde $102K hasta $148K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$116K - $134K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$116K$134K$148K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Redactor Publicitario envíos en Comcast para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquieren en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Redactor Publicitario ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Comcast in United States میں Redactor Publicitario کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $147,798 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Comcast میں Redactor Publicitario کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $101,844 ہے۔

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Comcast

Empresas Relacionadas

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos