Comcast
Comcast Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United States en Comcast oscila desde $59.3K hasta $86.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$68.1K - $77.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquieren en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Comcast in United States tiene una compensación total anual de $86,349. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Comcast para el puesto de Asistente Administrativo in United States es $59,274.

Otros Recursos