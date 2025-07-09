Directorio de Empresas
Colt Technology Services
Colt Technology Services Salarios

El rango de salarios de Colt Technology Services va de $41,423 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el extremo inferior a $134,907 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Colt Technology Services. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Analista de Negocios
$56.1K
Consultor de Gestión
$41.4K
Gerente de Proyecto
$135K

Preguntas Frecuentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Colt Technology Services adalah Gerente de Proyecto at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $134,907.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Colt Technology Services adalah $56,068.

