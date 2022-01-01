Cognosante Salarios

El salario de Cognosante oscila desde $63,750 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el rango bajo hasta $128,156 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognosante . Última actualización: 9/6/2025