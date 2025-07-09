Directorio de Empresas
Cognigy
Cognigy Salarios

El salario de Cognigy oscila desde $67,017 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $95,337 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognigy. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Arquitecto de Soluciones
Median $93.8K
Gerente de Producto
$67K
Ingeniero de Software
$95.3K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Cognigy is Ingeniero de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognigy is $93,765.

