Directorio de Empresas
Cognigy
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
Perspectivas Destacadas
  • Comparte algo único sobre Cognigy que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.

    cognigy.com
    Sitio Web
    2016
    Año de Fundación
    180
    # de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Sede Central

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos Destacados

      No se encontraron empleos destacados para Cognigy

    Empresas Relacionadas

    • Tesla
    • Google
    • Intuit
    • Uber
    • Facebook
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos