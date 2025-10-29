Directorio de Empresas
CNOVA
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

CNOVA Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in France en CNOVA totaliza €38.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CNOVA. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Total por año
€38.3K
Nivel
L2
Base
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CNOVA?
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CNOVA in France tiene una compensación total anual de €61,072. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CNOVA para el puesto de Ingeniero de Software in France es €38,301.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CNOVA

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos