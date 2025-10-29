Directorio de Empresas
CNA Insurance
  • Salarios
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

CNA Insurance Actuario Salarios

El paquete de compensación mediano de Actuario in United States en CNA Insurance totaliza $155K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CNA Insurance.

Paquete Mediano
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Total por año
$155K
Nivel
Actuarial Consultant
Base
$141K
Stock (/yr)
$0
Bono
$14.1K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CNA Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Actuario en CNA Insurance in United States tiene una compensación total anual de $228,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CNA Insurance para el puesto de Actuario in United States es $151,700.

