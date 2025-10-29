Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Lebanon en CME totaliza LBP 10.3B por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CME. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Total por año
LBP 10.3B
Nivel
L3
Base
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Bono
LBP 1.34B
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CME?
Block logo
+LBP 5.19B
Robinhood logo
+LBP 7.97B
Stripe logo
+LBP 1.79B
Datadog logo
+LBP 3.13B
Verily logo
+LBP 1.97B
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CME in Lebanon tiene una compensación total anual de LBP 2,686,433,070. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CME para el puesto de Ingeniero de Software in Lebanon es LBP 2,686,433,070.

