Directorio de Empresas
Clickhouse
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Clickhouse Ingeniero de Software Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clickhouse. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

€131K - €152K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€121K€131K€152K€169K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Ingeniero de Software envío en Clickhouse para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Clickhouse, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Clickhouse in Germany tiene una compensación total anual de €169,174. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clickhouse para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €120,838.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Clickhouse

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Square
  • Databricks
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos