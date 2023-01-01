Directorio de Empresas
Clickhouse
Clickhouse Salarios

El salario mediano de Clickhouse es $234,375 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Clickhouse. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $234K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Clickhouse, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

El puesto mejor pagado reportado en Clickhouse es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $234,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clickhouse es $234,375.

