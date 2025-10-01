Directorio de Empresas
CLEAR
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Bengaluru

CLEAR Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en CLEAR totaliza ₹1.84M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CLEAR. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.84M
Nivel
Software Engineer I
Base
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CLEAR?

₹13.95M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de ₹2.62M+ (a veces ₹26.16M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

30%

AÑO 2

50%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En CLEAR, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 30% se adquieren en el 2nd-AÑO (30.00% anual)

  • 50% se adquieren en el 3rd-AÑO (50.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CLEAR in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹7,927,480. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CLEAR para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹1,836,238.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CLEAR

Empresas Relacionadas

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos