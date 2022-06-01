Directorio de Empresas
Clear Capital
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Clear Capital Salarios

El rango de salarios de Clear Capital va de $44,880 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $150,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Clear Capital. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $150K
Analista de Negocios
$64.3K
Servicio al Cliente
$44.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Gerente de Producto
$141K
Gerente de Programa Técnico
$137K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

据报道，Clear Capital最高薪的职位是Ingeniero de Software，年总薪酬为$150,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Clear Capital的年总薪酬中位数为$136,554。

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Clear Capital

Empresas Relacionadas

  • LEK
  • Wolters Kluwer
  • Baird
  • AffiniPay
  • BlueVine
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos