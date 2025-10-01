Directorio de Empresas
Clarivate Analytics
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Científico de Datos Salarios en Greater Barcelona Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Barcelona Area en Clarivate Analytics totaliza €71.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clarivate Analytics. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Total por año
€71.2K
Nivel
Senior
Base
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bono
€7.3K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Clarivate Analytics?

€142K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de €26.6K+ (a veces €266K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Científico de Datos på Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area ligger på en årlig total ersättning på €77,329. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Clarivate Analytics för Científico de Datos rollen in Greater Barcelona Area är €72,610.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Clarivate Analytics

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos