Clario Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Clario totaliza ₹1.72M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clario. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Clario
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.72M
Nivel
hidden
Base
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹45.8K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Clario?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Clario in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹3,255,806. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clario para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹1,678,589.

