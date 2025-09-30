Directorio de Empresas
CityBase
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

  • Greater Chicago Area

CityBase Arquitecto de Soluciones Salarios en Greater Chicago Area

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Greater Chicago Area en CityBase totaliza $106K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CityBase. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Total por año
$106K
Nivel
L1
Base
$106K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CityBase?

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en CityBase in Greater Chicago Area tiene una compensación total anual de $107,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CityBase para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Greater Chicago Area es $106,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CityBase

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Intuit
  • Netflix
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos