Citrix Salarios

El salario de Citrix oscila desde $25,125 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $224,420 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Citrix. Última actualización: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
En Citrix, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.33% anual)
33.33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.33% anual)
33.33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.33% anual)
