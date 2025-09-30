Citadel Ingeniero de Software Salarios en United Kingdom

La compensación de Ingeniero de Software in United Kingdom en Citadel oscila desde £197K por year para L1 hasta £300K por year para L5. El paquete de compensación in United Kingdom mediano por year totaliza £286K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 ( Nivel de Entrada ) £197K £137K £0 £60.6K L2 £238K £155K £0 £83.5K L3 £229K £160K £0 £68.9K L4 £294K £172K £4.7K £117K Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

