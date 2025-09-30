Directorio de Empresas
Citadel
Citadel Ingeniero de Software Salarios en Singapore

La compensación de Ingeniero de Software in Singapore en Citadel totaliza SGD 238K por year para L2. El paquete de compensación in Singapore mediano por year totaliza SGD 224K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
(Nivel de Entrada)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Ver 1 Más Niveles
SGD 211K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de SGD 39.5K+ (a veces SGD 395K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Citadel?

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Cuantitativo

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Citadel in Singapore está en una compensación total anual de SGD 268,093. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Ingeniero de Software in Singapore es SGD 223,694.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Citadel

Otros Recursos