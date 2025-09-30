Citadel Ingeniero de Software Salarios en Singapore

La compensación de Ingeniero de Software in Singapore en Citadel totaliza SGD 238K por year para L2. El paquete de compensación in Singapore mediano por year totaliza SGD 224K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 ( Nivel de Entrada ) SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- L2 SGD 238K SGD 169K SGD 0 SGD 69.3K L3 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- L4 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- Ver 1 Más Niveles

SGD 211K Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de SGD 39.5K+ (a veces SGD 395K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( SGD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Citadel ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título