Citadel
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Citadel Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Citadel totaliza $212K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Citadel
Product Designer
hidden
Total por año
$212K
Nivel
hidden
Base
$212K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Citadel?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

ለDiseñador de Producto በCitadel in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$267,218 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በCitadel ለDiseñador de Producto ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $205,100 ነው።

