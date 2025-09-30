Directorio de Empresas
Citadel
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Information Technologist (IT)

  • Todos los Salarios de Information Technologist (IT)

  • New York City Area

Citadel Information Technologist (IT) Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Information Technologist (IT) in New York City Area en Citadel totaliza $395K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Total por año
$395K
Nivel
hidden
Base
$245K
Stock (/yr)
$0
Bono
$150K
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Citadel?

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Information Technologist (IT) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Citadel in New York City Area tiene una compensación total anual de $425,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area es $390,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Citadel

Empresas Relacionadas

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos