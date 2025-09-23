Directorio de Empresas
Citadel
Citadel Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación de Ingeniero de Hardware in United States en Citadel totaliza $213K por year para L1. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $328K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/23/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$213K
$150K
$0
$62.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Citadel?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Citadel in United States tiene una compensación total anual de $625,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $327,500.

