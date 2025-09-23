La compensación de Científico de Datos in United States en Citadel oscila desde $294K por year para L1 hasta $473K por year para L3. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $250K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
