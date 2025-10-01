Directorio de Empresas
Cisco
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

  • Greater Boston Area

Cisco Ingeniero de Hardware Salarios en Greater Boston Area

La compensación de Ingeniero de Hardware in Greater Boston Area en Cisco totaliza $298K por year para Grade 12. El paquete de compensación in Greater Boston Area mediano por year totaliza $215K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Cisco in Greater Boston Area tiene una compensación total anual de $363,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Ingeniero de Hardware in Greater Boston Area es $220,000.

Otros Recursos