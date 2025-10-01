Directorio de Empresas
Cisco
Cisco Analista de Negocios Salarios en Greater Chicago Area

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Negocios at Cisco in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $123,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Analista de Negocios role in Greater Chicago Area is $108,000.

Otros Recursos