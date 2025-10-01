Cisco Gerente de Operaciones de Negocio Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocio in San Francisco Bay Area en Cisco totaliza $183K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano Cisco Business Operations Manager San Francisco, CA Total por año $183K Nivel G10 Base $166K Stock (/yr) $0 Bono $16.6K Años en la empresa 25 Años Años de exp. 25 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Cisco ?

