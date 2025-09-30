Directorio de Empresas
Cirrus Logic
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in United Kingdom en Cirrus Logic totaliza £73.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Logic. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total por año
£73.8K
Nivel
Senior Engineer
Base
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bono
£5.1K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cirrus Logic?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Contribuir

Títulos Incluidos

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Cirrus Logic in United Kingdom tiene una compensación total anual de £152,372. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cirrus Logic para el puesto de Ingeniero de Hardware in United Kingdom es £68,905.

Otros Recursos