CircleCI Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en CircleCI oscila desde CA$167K por year para E2 hasta CA$184K por year para E4. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$187K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CircleCI. Última actualización: 9/23/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono E1 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- E2 Software Engineer CA$167K CA$146K CA$20.8K CA$0 E3 Senior Software Engineer CA$199K CA$179K CA$20.2K CA$0 E4 Staff Software Engineer CA$184K CA$177K CA$2.7K CA$4.5K Ver 2 Más Niveles

CA$225K Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de CA$42.2K+ (a veces CA$422K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( CAD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En CircleCI, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en CircleCI ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.