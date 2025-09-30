Directorio de Empresas
Cinven
Cinven Ingeniero de Software Salarios en Cincinnati Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Cincinnati Area en Cinven totaliza $83K por year.

Paquete Mediano
company icon
Cinven
Software Engineer
Cincinnati, OH
Total por año
$83K
Nivel
L1
Base
$83K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cinven?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Cinven in Cincinnati Area tiene una compensación total anual de $148,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cinven para el puesto de Ingeniero de Software in Cincinnati Area es $83,000.

