La compensación de Ingeniero de Software in Prague Metropolitan Area en Cimpress totaliza CZK 1.67M por year para PR3. El paquete de compensación in Prague Metropolitan Area mediano por year totaliza CZK 1.45M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cimpress. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Cimpress, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)