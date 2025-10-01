Cimpress Ingeniero de Software Salarios en Czech Republic

La compensación de Ingeniero de Software in Czech Republic en Cimpress totaliza CZK 1.67M por year para PR3. El paquete de compensación in Czech Republic mediano por year totaliza CZK 1.45M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cimpress. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono PR1 ( Nivel de Entrada ) CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- PR2 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- PR3 CZK 1.67M CZK 1.52M CZK 82.1K CZK 65K PR4 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Ver 2 Más Niveles

CZK 3.5M Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de CZK 657K+ (a veces CZK 6.57M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( CZK ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Cimpress, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Cimpress ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título