Cigna
Cigna Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en Cigna oscila desde $168K hasta $240K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cigna. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$193K - $226K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$193K$226K$240K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Cigna, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Cigna in United States tiene una compensación total anual de $239,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cigna para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $168,100.

