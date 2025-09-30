La compensación de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region en Ciena oscila desde ₹3.24M por year para P2 hasta ₹3.84M por year para P3. El paquete de compensación in Pune Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹3.42M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Ciena, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
