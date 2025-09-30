Directorio de Empresas
Ciena
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Ottawa Area

Ciena Ingeniero de Software Salarios en Greater Ottawa Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Ottawa Area en Ciena oscila desde CA$98.4K por year para P1 hasta CA$148K por year para P4. El paquete de compensación in Greater Ottawa Area mediano por year totaliza CA$125K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
(Nivel de Entrada)
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

CA$226K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de CA$42.3K+ (a veces CA$423K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ciena, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Preguntas Frecuentes

Ciena şirketindeki in Greater Ottawa Area Ingeniero de Software pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$168,799 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ciena şirketinde Ingeniero de Software rolü in Greater Ottawa Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$122,299 tutarındadır.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ciena

Empresas Relacionadas

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos