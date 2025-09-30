Directorio de Empresas
La compensación de Ingeniero de Hardware in Greater Ottawa Area en Ciena oscila desde CA$95.6K por year para P1 hasta CA$255K por year para P4. El paquete de compensación in Greater Ottawa Area mediano por year totaliza CA$146K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ciena, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

ASIC Engineer

Preguntas Frecuentes

ለIngeniero de Hardware በCiena in Greater Ottawa Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የCA$254,762 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በCiena ለIngeniero de Hardware ሚና in Greater Ottawa Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ CA$144,088 ነው።

Otros Recursos