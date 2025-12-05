Directorio de Empresas
Ciber Global
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Ciber Global Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en Ciber Global oscila desde ₹347K hasta ₹504K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciber Global. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$4.5K - $5.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Software envíos en Ciber Global para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ciber Global?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Ciber Global in India tiene una compensación total anual de ₹503,757. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ciber Global para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹347,127.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ciber Global

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Stripe
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ciber-global/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.