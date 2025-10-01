La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en CIBC oscila desde CA$74.4K por year para Associate Software Engineer hasta CA$139K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$96.2K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
