CIBC
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

  • Greater Toronto Area

CIBC Diseñador de Producto Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in Greater Toronto Area en CIBC totaliza CA$74K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$74K
Nivel
L6
Base
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$5.2K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CIBC?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en CIBC in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$106,456. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CIBC para el puesto de Diseñador de Producto in Greater Toronto Area es CA$79,016.

