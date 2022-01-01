CI&T Salarios

El salario de CI&T oscila desde $17,078 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $121,295 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CI&T . Última actualización: 9/11/2025