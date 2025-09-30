Directorio de Empresas
Cian
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Moscow Metro Area

Cian Científico de Datos Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Moscow Metro Area en Cian totaliza RUB 4.63M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cian. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 4.63M
Nivel
Senior MLE
Base
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cian?

RUB 13.29M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Cian in Moscow Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 5,896,378. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cian para el puesto de Científico de Datos in Moscow Metro Area es RUB 4,627,225.

