La compensación de Actuario in New York City Area en Chubb oscila desde $141K por year para Senior Actuarial Analyst hasta $319K por year para VP. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $155K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chubb. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
