Chronograph
Chronograph Salarios

El salario de Chronograph oscila desde $59,700 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $208,950 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Chronograph. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K
Analista de Negocios
$61.2K
Analista Financiero
$59.7K

Gerente de Producto
$209K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Chronograph es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chronograph es $100,600.

Otros Recursos