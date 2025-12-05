Directorio de Empresas
Chronicled
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Chronicled Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Canada en Chronicled oscila desde CA$151K hasta CA$215K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chronicled. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$124K - $147K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$109K$124K$147K$155K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Software envíos en Chronicled para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Chronicled?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Chronicled in Canada tiene una compensación total anual de CA$214,502. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chronicled para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$151,084.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Chronicled

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Lyft
  • Dropbox
  • Google
  • SoFi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chronicled/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.