Directorio de Empresas
China Telecom
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

China Telecom Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in China en China Telecom oscila desde CN¥90.5K hasta CN¥131K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de China Telecom. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$14.4K - $16.7K
China
Rango Común
Rango Posible
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Marketing envíos en China Telecom para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en China Telecom?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Marketing ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en China Telecom in China tiene una compensación total anual de CN¥131,298. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en China Telecom para el puesto de Marketing in China es CN¥90,474.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para China Telecom

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Stripe
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.