China Telecom Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in China en China Telecom oscila desde CN¥90.5K hasta CN¥131K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de China Telecom. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $14.4K - $16.7K China Rango Común Rango Posible $12.7K $14.4K $16.7K $18.4K Rango Común Rango Posible

