China Telecom Analista de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocios in Hong Kong (SAR) en China Telecom oscila desde HK$548K hasta HK$795K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de China Telecom. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $79.5K - $92.3K Hong Kong (SAR) Rango Común Rango Posible $70.1K $79.5K $92.3K $102K Rango Común Rango Posible

