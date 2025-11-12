Directorio de Empresas
Charles Schwab
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • Greater Dallas Area

Charles Schwab Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater Dallas Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Dallas Area en Charles Schwab oscila desde $81.1K por year para 54 hasta $152K por year para 58. El paquete de compensación in Greater Dallas Area mediano por year totaliza $155K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Charles Schwab. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
54
Software Developer I(Nivel de Entrada)
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
Software Developer II
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
Software Developer III
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
Software Developer IV
$169K
$151K
$0
$17.9K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Charles Schwab, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Charles Schwab in Greater Dallas Area tiene una compensación total anual de $181,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Charles Schwab para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Dallas Area es $147,000.

