  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater London Area

Chainlink Labs Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater London Area en Chainlink Labs totaliza £134K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£134K
Nivel
L3
Base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bono
£0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Chainlink Labs?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Chainlink Labs, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquieren en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Chainlink Labs in Greater London Area tiene una compensación total anual de £215,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chainlink Labs para el puesto de Ingeniero de Software in Greater London Area es £123,098.

